شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتسلم اوراق اعتماد السفير الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد السفير الليبي الجديد ادريس احمد ابوبكر، الذي نقل لفخامة الرئيس تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والشعب الليبي الشقيق لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الاستقرار والسلام.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتسلم اوراق اعتماد السفير الليبي

من جانبه رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الليبي، وحمله خالص التحيات للرئيس محمد المنفي، ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر تسليم اوراق الاعتماد واللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.

احتفلت قيادة المنطقة العسكرية السادسة، امس، بتخرج دفعة جديدة من منتسبيها تخصص مهارات قتالية، حيث قدم الخريجون عروضًا عسكرية وقتالية بالذخيرة الحيّة عكسوا خلالها الخبرات والمهارات التي تلقّوها طيلة فترة التدريب.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، بما أظهره الخريجون من مهارات وقدرات احترافية تؤهّلهم لأداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار..مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على برنامج التدريب والتأهيل.

كما أشاد اللواء حنتف، بصلابة المقاتلين في كافة جبهات القتال الذين يقفون حصنًا منيعًا أمام المشروع الإيراني ومحاولات إعادة نظام الإمامة البائد..مؤكدًا الالتزام بوقف إطلاق النار رغم استمرار خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومحاولاتها المستمرة للتسلسل إلى مواقع الجيش واستهدافها بالمدفعية وغيرها.

وأكد حنتف، جاهزية قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة واستعداداتها القتالية والتدريبية لمواجهة الخطر الحوثي وتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل القيادة السياسية والعسكرية.

واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، اليوم، اجتماعها ابالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن باصرة.

وفي الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والتجارة والصناعة محمد الاشول، والكهربا والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومستشار وزارة النفط المهندس انور حسان، أكد باصرة على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والجانب الحكومي، لتجاوز المخاطر وتحويلها إلى فرص تستفيد منها البلد بما ينمي الموارد من خلال تصدير الغاز وتفعيل القطاعات الواقفة من قطاعات إنتاجية واستكشافية وكذا ايجاد مخزون من المواد الغذائية وخاصه القمح في ظل الحرب بين بعض الدول المنتجة والمصدرة للحبوب ومنها القمح، وكذا اصلاح الاختلالات في منظومة الكهرباء بما يحقق للمواطن حياة آمنة، وتوفير الهبات والقروض من الدول المانحة، وإيجاد مقرات للمنظمات المانحة في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويل المخصصات من العملات إلى البنك المركزي لمناطق الشرعية.

وقدم الوزراء ردود إيضاحية على الاستفسارات والملاحظات التي طرحت من قبل اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وعن مستوى الخدمات والإنجازات الحالية، حيث كرس النقاش حول ارتفاع الأسعار، والمخزون الاستراتيجي من المود الغذائية الأساسية للفترة القادمة وفي مقدمتها القمح، وكذا ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة، أسباب ارتفاع سعر النفط واسباب الفوارق في الأسعار من منطقة إلى أخرى، والعوائق التي تقف امام تصدير الغاز، والكميات التي تصدر من النفط وآليات تطوير الإنتاج، ومشكلة الطاقة الكهربائية والدعم المقدم لها مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمحطات، والإشكاليات التي تواجه توليد الطاقة، وأسباب انقطاع التيار الكهربائي، وكميات الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة، والمعالجات والإجراءات اللازمة لتوفير خدمات الكهرباء للمواطن في محافظة عدن وبقية المحافظات.

وطرحت اللجنة عدد من الأسئلة والاستفسارات حول أعمال المنظمات الدولية في بلادنا ومايشوب ذلك من تلاعب واختلالات في توزيع المعونات الإنسانية..مشيرة إلى أن هناك جزًا كبيرًا من هذه المعونات تذهب إلى غير مستحقيها..مشددة على ضرورة اضطلاع الجانب الحكومي بالمهام المناطة والأسراع في ايجاد الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا التي تمثل أولوية للمواطن.

هذا وقد رد الجانب الحكومي على الملاحظات والاستفسارات التى طرحت من قبل اللجنة والجهود المبذولة من قبل الحكومة والبرامج والخطط التي تعمل من خلالها في مواجهة التحديات..مؤكدين على استيعاب الملاحظات والاستفسارات المطروحة من قبل اللجنة واخذها بعين الاعتبار.