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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي امس ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، واعضاء في هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية.

" رشاد العليمي" يلتقي رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان البرلمانية



وناقش اللقاء مستجدات الاوضاع في الساحة الوطنية، والترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي اللقاء وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء مجلس النواب، امام التطورات المحلية، والاصلاحات التي يقودها المجلس في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان المجلس وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، ماض في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات.

واشار الرئيس في هذا السياق إلى الاجراءات المتخذة من اجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الاوضاع الامنية والخدمية في المحافظات المحررة.

واشار ضمن هذه الاجراءات، إلى توجيهات المجلس للحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الايرادات غير النفطية.

كما اشار إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، وخصوصا اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة، ليشمل ذلك تعيين اول امرأة في هرم السلطة القضائية على طريق دعم المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، وسيادة القانون.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية، للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، واسعار السلع الاساسية، وخدمة التوليد الكهربائي، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية في البلاد.

واكد ان الاولوية القصوى ستظل لتعزيز امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بدءا بتشكيل اللجنة الامنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، اضافة إلى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الارهاب، من اجل مواجهة التحديات المتزايدة على هذا الصعيد.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تماسك المجلس، والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من اجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التزام المجلس بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والامن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه اسلحتها ضد العدو المشترك.

كما أكد عدم السماح بالإساءة، أو استهداف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، الذين يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الاخوية الشجاعة في مختلف المراحل.

وتسلم الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد السفير الليبي الجديد ادريس ابوبكر، الذي نقل لفخامة الرئيس تحيات القيادة والشعب الليبي الشقيق لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الاستقرار والسلام.

من جانبه رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الليبي، وحمله خالص التحيات للرئيس محمد المنفي، ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر تسليم اوراق الاعتماد واللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.

وصدر امس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم ( 27) لسنة 2022م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن/ فائز منصور سعيد قحطان قائدآ للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى إلى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

