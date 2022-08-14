تعز.. قناصة مليشيا الحوثي تُحاصر سكان حي بريد الروضة في منازلهم منذ بداية أغسطس

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر حقوقية، الأحد، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، تضرب حصاراً خانقا ضد سكان أحد أحياء مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، وتمنع تحركاتهم منذ بداية أغسطس الجاري.



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقق من إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بشرى المقطري، إن مليشيا الحوثي تواصل فرض حصار خانق على سكان حي بريد الروضة بمنطقة كلابة شمال مدينة تعز، وتمنع تحركات المواطنين عبر عمليات القنص المستمرة.



وأضافت في تغريدة على تويتر نقلاً عن السكان رصدها "يمن شباب نت": أن عمليات القنص مستمرة منذ بداية أغسطس وحتى اليوم، مشيرة إلى أن المواطنين باتوا محاصرين في منازلهم ولجأوا إلى الشرب من مياه الأمطار، جراء عدم تمكنهم من الحركة أو استقدام "وايتات" إلى الحي.



وأشارت المقطري إلى أن حركة السكان باتت محدودة جداً وأنهم لا يستطيعون مغادرة منازلهم إلاّ في أوقات ضيقة ومحدودة مع بداية الصباح أو بعد المغرب.



ومنذ مطلع أغسطس الجاري كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات القنص ضد السكان المحليين في حي بريد الروضة بمنطقة كلابة، وبحسب تقارير حقوقية، فإن رصاص قناصة المليشيا أدت إلى مقتل وإصابة 4 مدنيين بينهم طفل من أبناء الحي.

