بينهم طفل.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بانفجار لغم حوثي بمركبة في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام في بيان على تويتر، الأحد، إن مدنياً قتل مدني وأصيب 2 آخرين بجروح خطيرة (أحدهما طفل) نتيجة انفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة "الجاح" في مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.



وبرزت الألغام كسلاح فتاك أودى بحياة العشرات خلال أشهر الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ أبريل الماضي.

والخميس، قُتل الطفل (محمد احمد محمد همام ـ 13سنة) بقرية المناخ،عزلة العشملة، بمديرية مقبنة غربي تعز، بانفجار لغم حوثي.

وتُشير التقارير الحقوقية إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية جراء انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

