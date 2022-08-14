شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القيادة الرئاسي: لن نسمح بالإساءة لتحالف دعم الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع تصاعد حملات الإخوان "العدائية" إثر هزيمتهم في محافظة شبوة، أكد مجلس القيادة الرئاسي أنه لن يسمح بالإساءة لـ "الأشقاء" في تحالف دعم الشرعية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، ورؤساء اللجان البرلمانية، إن دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات "تستحق كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل"، مؤكدا عدم السماح بأي حملات إساءة أو استهداف للتحالف.

ياتي ذلك مع تصاعد الحملات الإعلامية "العدائية" لتنظيم الإخوان الإرهابي، للنيل من تضحيات التحالف العربي في اليمن، إثر هزيمة تمردهم العسكري في شبوة، جنوبي البلاد.

وأكد رشاد العليمي، التزام المجلس الرئاسي بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي، في صراعات بينية، والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك.

وأشار إلى تماسك مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف، لمواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وتحدث عن الأولويات القصوى للمجلس الرئاسي؛ في مقدمتها تعزيز أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، ابتداء من تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب، من أجل مواجهة تحديات التنظيمات الإرهابية وخلايا الحوثي.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء البرلمان أمام التطورات المحلية، والإصلاحات التي يقودها المجلس في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وأكد العليمي، أن المجلس وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، ماض في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات.

ووصل الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة نائبه محمد الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي، في إطار الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في أبريل/نيسان الماضي إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، في ختام مشاورات الرياض والتي كانت برعاية مجلس التعاون الخليجي.