شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء فائز التميمي.. من هو قائد المنطقة العسكرية الثانية الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر مجلس القيادة الرئاسي باليمن، السبت، قرارا بتعيين اللواء فائز التميمي، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية بالجيش.

ونص القرار الصادر عن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، حمل رقم 27 لسنة 2022م، بتعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان التميمي قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى إلى رتبة لواء.

وجاء تعيين اللواء فائز التميمي قائدا للمنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني خلفا للواء الركن فرج البحسني، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وشغل اللواء فائز التميمي قيادة قوات لواء الدفاع الساحلي في المنطقة العسكرية الثانية التي تنتشر قواتها في ساحل حضرموت ولعبت منذ 2016 دورا محوريا في مكافحة تنظيم القاعدة الإرهابي وخلايا تهريب الأسلحة للحوثي.

كما يأتي ذلك ضمن حزمة قرارات رئاسية جريئة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بهدف تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة وضمن إصلاحات كبيرة لإعادة ترتيب المشهد اليمني وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب بما فيه المؤسسة العسكرية والأمنية.

ينتمي اللواء فائز التميمي، إلى محافظة حضرموت، التي تنتشر في مديريات ساحلها قوات المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني، إلى جانب محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى.

ولعب التميمي، خلال قيادته لقوات لواء الدفاع الساحلي، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، في العام 2016، دورًا هامًا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، منها تنظيم القاعدة، الذي استولى على مدينة المكلا، مركز حضرموت، في العام 2015، قبل أن يوسّع نشاط قواته إلى مكافحة خلايا تهريب الأسلحة لصالح مليشيات الحوثيين.

ويعدّ اللواء التميمي، واحدًا من بين أبرز أعمدة التأسيس لقوات ”النخبة الحضرمية“ التي تلقت تدريبًا وإشرافًا من قبل قوات التحالف العربي، عقب تحرير المكلا من عناصر القاعدة، لتأمين المدينة وفرض سلطة النظام والقانون في مديريات ساحل محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية مساحة، كما كان قائدًا لعملية انتشار قوات ”النخبة الحضرمية“ على حدود مناطق وادي حضرموت.

وحصل التميمي، على درجة البكالوريوس في الطيران من الاتحاد السوفيتي، التي ابتُعث إليها في العام 1989 وتخرج في العام 1992، قبل أن يحضّر للماجستير في العلوم العسكرية، لدى كلية القادة والأركان، بجمهورية مصر العربية.

وحصل التميمي على رتبة عميد ركن طيار، كما شغل العديد من المناصب الوظيفية، أبرزها قيادته للواء شبام العسكري، ورئاسته لشعبة التدريب بالمنطقة العسكرية الثانية، ثم قيادته للواء الدفاع الساحلي التابع لقوات المنطقة العسكرية الثانية.

وكان اللواء التميمي، واحدًا من كوادر القوات العسكرية الجوية المنتمية إلى محافظات جنوب اليمن، الذين واجهوا عمليات تهميش وإقصاء وإبعاد قسري من قبل نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، عقب حرب العام 1994، التي اندلعت بين شمال اليمن وجنوبه، بعد 4 أعوام من إعلان الوحدة اليمنية.