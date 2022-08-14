ميليشيات الحوثي تقتحم وتغلق مبنى كلية الآداب بجامعة ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، السبت، مبنى كلية الآداب بجامعة ذمار شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر من ميليشيات الحوثي تتبع إدارة أمن محافظة ذمار، قامت، صباح اليوم باقتحام مبنى كلية الآداب بجامعة ذمار".

وأوضحت المصادر أن العناصر المسلحة منعت الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من دخول الكلية لمزاولة عملهم.

وأدانت جامعة ذمار في بيان لها على موقع "فيسبوك" ما وصفته بالتصرفات البلطجية بحق مقر الجامعة، محملة قيادات ميليشيات الحوثي في المحافظة مسؤولية ما قد يترتب على هذه التصرفات.

وذكر البيان أن مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الهادي، المعين من قبل ميليشيات الحوثي، أستقدم ثلاث حافلات ممتلئة بالطلاب وأدخلهم إلى قاعات كلية التربية بقوة السلاح.

واتهمت إدارة الجامعة، القيادي الحوثي محمد البخيتي، والمعين من قبل الميليشيات محافظا لمحافظة ذمار بوقوفه وراء هذه الفوضى من خلال التوجيه للبحث الجنائي وإدارة أمن المحافظة بإغلاق كليتي التربية والآداب بحجة أنها تابعة لمكتب التربية بالمحافظة.

ونهاية يونيو الماضي، اقتحمت عناصر حوثية مسلحة، مبنى كلية الآداب وأجبرت الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على مغادرة المبنى تحت تهديد السلاح، كما تهجمت على بعض الإداريين في الكلية.