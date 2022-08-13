فتنة شبوة.. حزب الرشاد يطالب بإجراء تحقيق شفاف وإعادة الاعتبار للقوات المسلحة والأمن

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب حزب اتحاد الرشاد اليمني (سلفي)، يوم السبت، بإجراء تحقيق شفاف في العنف الذي شهدته محافظة شبوة بعيد عن المؤثرات التي تقدح في نزاهة التحقيق، وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للقوات المسلحة والأمن.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اتحاد الرشاد الدكتور محمد بن موسى العامري، بشأن ما حصل في شبوة من استخدام القوة واللجوء إلى العنف لحل الخلاف.



وأعرب العامري -في بيانه الذي نشر عبر حساب الاتحاد بالفيسبوك- أشد الأسف لسقوط ضحايا في صفوف أبناء القوات المسلحة والأمن وغيرهم، وتقدم خالص العزاء والمواساة لأهالي الشهداء.



وذكر الجميع بحرمة التعدي على الدماء المعصومة، واستشعار نصوص الشريعة الإسلامية في التحذير من سفك الدماء، وعواقب الظلم والبغي، وما يترتب على ذلك من الفتنة بين أبناء الشعب اليمني.



وشدد على ضرورة التحقيق والشفافية والتزام معايير العدالة في تبيين الجهة التي تسببت بهذه الكارثة وتحميلها المسؤولية بعيداً عن المؤثرات التي تقدح في نزاهة التحقيق والأحكام فالحق أحق أن يتبع.



وأكد على ضرورة احترام القرارات الإدارية العليا، والانصياع لها وعدم التمرد عليها من أي جهة، وفي الوقت نفسه رفض الاستهداف، وتصفية الحسابات والتهميش والاقصاء لأي جهة أو مكون سياسي.



وقال العامري، إن "مسؤولية الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية، والسلطة المحلية بالإسراع في جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا، وإعادة الاعتبار لأبطال القوات المسلحة والأمن وتوحيد صفوفها".



وأشار إلى أهمية على "توجيه بوصلة القوات المسلحة في مواجهة طغيان مليشيا الحوثي الإيرانية، والدفاع عن محافظة شبوة ومكتسباتنا الوطنية"، مشددا على ضرورة معالجة أسباب التوتر ولملمة الجراح وتفويت الفرصة على المتربصين بالجميع.



وحذر رئيس اتحاد الرشاد، جميع الأصوات والأقلام من مغبة المضي في الخطاب العدائي والتخوين، وأكد على ووجوب التحلي بروح المسؤولية، وأدان التصرفات الطائشة التي تجلب على البلاد مزيداً من الأحزان والتشظي.



كما أكد العامري على ضرورة ضبط النفس ومنع الانتقام والاستهداف والتصفيات والاعتقالات العشوائية وانتهاك حقوق الإنسان والتعدي على الممتلكات والمقرات والحفاظ على روح الإخوة والتسامح.



والخميس، حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح، محافظ شبوة عوض العولقي، كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى.



وقال الإصلاح، في بيان، إن العولقي رفض كافة الجهود في احتواء الفتنة، وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون، وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن.



واعتبر الإصلاح، هذه الأعمال إمعانا وتنفيذا لأجندات غير وطنية؛ بهدف الاجتثاث والاقصاء، وطالب مجس القيادة الرئاسي بإقالة المحافظ العولقي وإحالته للتحقيق، والا فإنه سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.

