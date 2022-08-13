اليمن.. وفاة ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في إحدى قنوات تصريف سد مأرب

توفي ثلاثة أطفال أشقاء، السبت، غرقاً في إحدى قنوات تصريف سد مأرب (شرقي اليمن).



وقال مراسل "يمن شباب"، إن ثلاثة أطفال أشقاء من نازحي محافظة إب، توفوا غرقًا وهم يسبحون في إحدى قنوات التصريف لسد مأرب.



ونقل المراسل عن مصادر صحية في المحافظة، أنه تسجيل 7 وفيات خلال أسبوع فقط جراء الغرق في تحويلات سد مأرب.





وخلال الساعات الماضية ارتفع منسوب المياه في سد مأرب، جراء السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة.



وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الغرق في تحويلات سد مأرب رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها السلطات للمواطنين بعدم السباحة.

