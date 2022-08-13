مليشيات الإمارات تأكل نفسها.. مصرع قائد لواء في قوات دفاع شبوة ومرافقه بنيران مسلحين من الضالع

لقي قائد في قوات دفاع شبوة ومرافقه، مصرعهما، فجر اليوم، بنيران مسلحين من الضالع تابعين لقوات العمالقة، في صراع داخلي بين القوتين المدعومتين من الإمارات.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن ما يُسمى بقائد اللواء الخامس دفاع شبوة "مفرج محمد بن شليل الحارثي" ومرافقه "عادل بن سالم الحارثي" قتلا بنيران عناصر من الضالع يتبعون اللواء الثاني عشر عمالقة.



وأشارت إلى أن الحارثي أصيب بإصابات بالغة في هجوم مسلح من قبل عناصر "العمالقة"، استهدفه في طريق معسكر مُرة، نقل على اثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة في وقت لاحق متأثراً بجراحه، فيما قُتل مرافقه على الفور.



يأتي ذلك بعد مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين القوتين المواليتين للمجلس الانتقالي والمدعومتين من الإمارات، في مركز محافظة شبوة، في صراع على النفوذ والمنهوبات.



وقالت مصادر محلية، ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين في محيط مبنى مكتب التخطيط والتعاون الدولي في صراع على أحقية كل قوة للسيطرة على المرافق الحكومية التي تم احتلالها مؤخراً.



والأربعاء الماضي، أحكمت مليشيا الانتقالي سيطرتها على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بعد معارك مع القوات الحكومية وبغطاء مكثف من طيران الإمارات المسيّر الذي استهدف بعشرات الغارات مواقع الجيش والأمن وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم .

