وفاة وإصابة سبعة أشخاص جراء تهدم منزلهم بسبب الأمطار في ريمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب سبعة أشخاص بينهم أطفال، الجمعة، جراء تهدم منزل على ساكنيه بمحافظة ريمة.

وقالت مصادر محلية، إن أربعة أشخاص توفوا وأصيب ثلاثة آخرين، بعد إنهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة في قرية عنبة في عزلة "جبل صالح سعيد" بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة.

وأضافت المصادر أن الأهالي انتشلوا عدد من الجثامين، بينهم أطفال، فيما لا يزال مالك المنزل الذي يدعى "يوسف أحمد صالح عنبه"، وزوجته في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 32 ألف أسرة، بفعل الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها عدد من المحافظات خلال الأسابيع الماضية.