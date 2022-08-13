اليمن.. وفاة نحو 77 شخصاً وتضرر 32 ألف أسرة جراء السيول خلال الأسابيع الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ما لا يقل عن 77 شخصاً بينهم أطفال في اليمن جراء السيول والفيضانات خلال الأسابيع الماضية (النصف الثاني من يوليو والاسبوع الأول من أغسطس) في سبع محافظات يمنية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق (أوتشا) - في تقرير - اطلع عليه "يمن شباب نت" - "إن أكثر من 32 ألف أسرة تضررت في اليمن نتيجة السيول والفيضانات في 16 محافظة، ومازال 20 ألف شخص مهددين خلال الأيام القادمة".



وأضاف: "تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في مخيمات النازحين والممتلكات الخاصة في محافظات الجوف وحجة ومأرب وصنعاء".



واتسم النصف الثاني من يوليو/ تموز والأسبوع الأول من أغسطس/ آب بأمطار غزيرة وسيول واسعة النطاق في أنحاء اليمن، لا يزال جزء كبير من البلاد يعاني من آثار والفيضانات التي خلفت آلاف العائلات النازحة المتضررة وعشرات الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات، بحسب التقرير.



وأفاد التقرير "أن معظم المتضررين في مخيمات النزوح، حيث دمرت السيول الملاجئ والخيام التي يعيشون فيها ومصادر المياه".



من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى 20 أغسطس، وفقًا للإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الصادر في 7 أغسطس من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مما يتسبب في مزيد من النزوح وفقدان سبل العيش.



ووفقاً للتقرير "من المتوقع أن يتأثر ما يقرب من 20 ألف شخص بالفيضانات في الأراضي المنخفضة في محافظات الحديدة و المحويت وحضرموت وحجة ولحج وريمة وصعدة وصنعاء وشبوة وتعز".