بعد يومين من استهداف مماثل.. الطيران المُسيّر يجدد استهداف مواقع للجيش الوطني في محافظتي شبوة وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت طائرات مُسيّرة يُعتقد أنها إماراتية، اليوم الجمعة، مواقع لقوات الجيش الوطني في محافظتي شبوة وحرموت، شرقي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن طائرات مُسيّرة استهدفت مواقع للجيش في النقاط الممتدة بين عتق عاصمة محافظة شبوة، ومنفذ الوديعة.



وأضافت أن الطائرات استهدفت نقاط تفتيش مماثلة تقع بين مقر قيادة المنطقة الأولى ومنطقة العبر بمحافظة حضرموت.



وأكدت أن الهجمات كانت متزامنة وتسببت بسقوط قتلى وجرحى (لم يتبين عددهم حتى اللحظة 2 ظهراً).



والأربعاء، شنت طائرات مُسيّرة إماراتية، عشرات الغارات الجوية على مواقع قوات الجيش والامن في محافظة شبوة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، وسط صمت وتواطؤ من المجلس الرئاسي.

