إب..خروج صحفي من سجون مليشيا الحوثي في وضع صحي سيء جراء تعرضه للتعذيب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن صحفي يمني بعد تدهور صحته جراء التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها طوال عام من اختطافه.



وقالت مصادر إعلامية ومحلية، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن الصحفي "محمد عبدالله القادري" من سجونها بمدينة إب، وهو بصحة سيئة.



وكانت المليشيا قد خطفت الصحفي القادري قبل عام، عقب مداهمة منزله ونقله إلى سجن الأمن السياسي "المخابرات" بمدينة إب.



وأوضحت المصادر أن الصحفي القادري تعرض لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة، وظل لفترات طويلة بزنزانة انفرادية.



وتداول ناشطون وإعلاميون صوراً للقادري بعد خروجه من السجن وهو في حالة صحية سيئة.

