اليمن.. برلماني يطالب باستجواب وزيري الدفاع والداخلية حول أحداث شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب النائب في البرلمان اليمني، شوقي القاضي، الجمعة، هيئة رئاسة مجلس النواب باستجواب وزيري الدفاع والداخلية، حول أحداث شبوة والجهة المتورطة في استهداف قوات الجيش بالطيران المُسيّر.



جاء ذلك في مذكرة بعث بها النائب إلى هيئة رئاسة المجلس ونشرها على حسابه في تويتر.



وتتضمن الأسئلة التي تقدم بها النائب القاضي، إلى وزيري الدفاع (محسن)، والداخلية (إبراهيم حيدان)، عن حقيقة الأحداث في شبوة، وأسباب تعذر ُحَل المشكلة في إطار مؤسسة الشرعية ووزارتي الدفاع والداخلية.



كما تتضمن المسائلة البرلمانية، مطالبة الوزيرين بتحديد الجهة التي قصفت بالطيران، قوات الجيش والأمن في شبوة، وكذا الجهة التي أمرت بذلك.



ومن بين أسئلة الاستجواب، دعوة الوزيرين للإفصاح عن الضحايا الذين راحوا ضحية هذا القصف، وعن موقف الذي ستتخذه الحكومة لمحاسبة مرتكبي تلك المخالفات والجرائم.



ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب، أولى جلساته في العاصمة عدن خلال الأيام المقبلة، بعد وصول رئيس المجلس سلطان البركاني إلى المدنية الخميس.



وكانت قوات العمالقة ودفاع شبوة (المدعومتين من الإمارات)، قد أحكمت سيطرتها على مدينة عتق، عاصمة المحافظة، عقب مهاجمة القوات الحكومية بتوجيهات من المحافظ وبإسناد من الطيران الإماراتي المسير الذي شنّ، الأربعاء، غارات استهدفت قوات الجيش والأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

