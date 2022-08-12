صنعاء.. مليشيات الحوثي تهاجم المعتصمين في "همدان" بمختلف الأسلحة

هاجمت مليشيات الحوثي، فجر الخميس، أهالي قرية العرة بمديرية همدان، شمال صنعاء، في محاولة لفض اعتصامهم الذي بدأوه منذ أيام؛ احتجاجا على نهب المليشيات لمساحات واسعة من الأراضي التي يمتلكونها.



وحسب المصادر فأن المليشيات أطلقت النار على المعتصمين بأرض المخلابة، بعد أن عززت ب١٢ طقم لمحاصرة قرية العرة من كل الاتجاهات.



وأضافت المصادر أن المليشيات قطعت جميع المداخل والطرق المودية إلى القرية ويتم إطلاق النار على كل من حاول الفرار بدرجة نارية، مؤكدة أن المعتصمين ما يزالون حتى الآن متمسكين بسلمية اعتصامهم ورفضوا الرد على مليشيات الحوثي.



وتحاول مليشيات الحوثي السطو بقوة السلاح على أرض أهالي العرة تسمى "المخلابة" التي سورتها ما تسمى "مؤسسة الشهيد" التابعة للمليشيات على مساحة ألف وخمسمائة لبنة عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها.