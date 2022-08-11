رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن للترتيب لانعقاد البرلمان

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومعه نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن عودة البركاني تأتي في إطار الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وكذا ومتابعة التطورات على الساحة الوطنية.



وأشارت إلى أن رئيس البرلمان التقى برئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة ميزانية الدولة، واستمع منهم إلى شرحِ عن ما أنجزته اللجنة في إطار المهام المناطة بها ولقاءاتها مع الفريق الحكومي وتوجيه ما تقدمت به اللجنة من أسئلة واستفسارات تتعلق بالبيان المالي والموازنات الملحقة.



يأتي ذلك فيما واصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة، اليوم، اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصره.



وبحسب الوكالة، فإن اللجنة طرحت العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تركزت حول الوضع النقدي والمصرفي للبنك المركزي وأسباب التضخم للحجم النقدي خارج الجهاز المصرفي.



وشملت الملاحظات أسباب ارتفاع اسعار الصرف، وآلية العمل المصرفي التي يستند عليها البنك، والدور الرقابي على البنوك وشركات الصرافة، والاصلاحات الهيكلية للبنك بما يمكنه من القيام بمهامه بصورة أفضل، وكذا التمويلات الخارجية.



كما شملت ايضا، الأسباب التي تقف أمام تحصيل موارد الدولة في بعض المحافظات، والإجراءات المتخذة لإصلاح الاختلالات المرتبطة بالبنوك والصرافين، والخطوات الإجرائية للسيطرة على السيولة وضبط سعر صرف العملة الوطنية .



من جانبه استعرض محافظ البنك المركزي آلية عمل البنك خلال الفترة الاخيرة واهم الصعوبات التي تواجه قيام البنك بواجباته والإصلاحات الجارية في السياسات النقدية والمصرفية والإدارية التي يقوم بها البنك خلال الفترة الحالية.

