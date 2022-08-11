[ البيضاء.. ميليشيات الحوثي تقتحم مسجدا في رداع وتعتدي على الطلاب بداخله ]

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، إحدى المساجد بمدينة رداع شمال البيضاء (وسط اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي اقتحمت، مساء أمس، مسجد السنة وسط مدينة رداع بعدد من الأطقم المسلحة وقامت بتطويقه بحراسة مشددة".



وأضاف المصدر أن "عناصر ميليشيات الحوثي قامت بالاعتداء على عدد من الطلاب بداخله والقائمين عليه، وطردتهم منه قبل أن تقوم بإغلاقه".



والأربعاء الماضي، اقتحم القيادي الحوثي علي العسل مسجد الشراعي بمديرية جبلة غرب إب، وقام مسلحو ميليشيات الحوثي بالعبث بمكتبة المسجد ونهب محتوياتها.

