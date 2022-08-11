الحادية عشر خلال شهرين.. انتشال جثة شاب قضى غرقاً في سد مائي بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - غرق شاب في سد مائي بمحافظة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الثالثة خلال أيام والحادية عشر خلال شهرين.



وقالت مصادر محلية، إن شاباً توفي غرقاً في سد "عمور" بمديرية الرضمة، شمال شرق إب، أثناء ممارسته السباحة، وجرى انتشال جثته من الأهالي.



واليومين الماضيين توفت امرأتين، غرقاً في أحد السدود المائية، بمنطقة "صرم بني قيس" بعزلة "بني قيس" بذات المديرية.



وحسب المصادر فإن امرأتين تدعيا "م أ" و "س أ"، التي قدمتها من صنعاء توفتا أثناء التنزه بجوار السد.



وأشارت إلى أن إحداهن سقطت داخل السد بشكل مفاجئ، لتتدخل الأخرى في محاولة لإنقاذها، غير أنها فشلت هي الأخرى وتوفين داخل السد.



وشهدت المحافظة خلال الشهرين الماضيين، وفاة عشر حالات غرقا بعدد من مديريات المحافظة، جراء سيول الأمطار أو في برك مكشوفة أو مسابح مائية، وسط مطالبات بوضع حلول للبرك والآبار المكشوفة.

