الحديدة.. وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان 2 آخرين وتضرر عشرات المنازل جراء سيول الأمطار  

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، وتضررت عشرات المنازل جراء الأمطار والسيول بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الأمطار والسيول تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة بمديرية الخوخة (جنوبي الحديدة).



وأضافت أن شخصين لايزال مصيرهم مجهولاً في الوقت الذي جرفت السيول عددا من خيام النازحين وتضررت عدداً من المنازل القريبة من ممرات السيول.



وفي مديرية المراوعة (شمال)، قالت مصادر محلية، إن سيول الأمطار تسببت بتضرر عشرات المنازل وممتلكات المواطنين وسط غياب أي دور من السلطات المعنية التابعة للمليشيا الحوثية.





وتسببت سيول الأمطار منذ الشهر الفائت، بوفاة أكثر من ستين شخصا بمختلف المحافظات اليمينة، بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهدم منازل وأضرار بأخرى وجرف أراضي وممتلكات زراعية وطرقات عدة.

