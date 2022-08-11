شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة تنتصر على الإخوان.. تطهير عتق من الفلول وفرض الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتصار جديد لمحافظة شبوة سطرته بأحرف من نور على تنظيم الإخوان، بعد إخماد تمردهم العسكري وتأمين مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

فبعد 8 أشهر من قهرها مليشيات الحوثي، سطرت شبوة مجددا نصرًا جديدًا؛ وخلال وقت قياسي من إطلاق عملية عسكرية "مضادة" لتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء تمرد الإخوان، تمكنت ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة من مطاردة وتطهير مدينة عتق من فلول مليشيات الإخوان ووحداتهم وقياداتهم العسكرية والأمنية المتورطة بالانقلاب.

تطهير مدينة عتق تزامن مع إصدار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي عفوًا عامًا عن الجنود والعناصر المتورطة في أحداث التمرد والانقلاب العسكري الّتي شهدتها مدينة عتق خلال اليومين الماضيين.

وأشرف محافظ شبوة على نشر الحواجز الأمنية والعسكرية والدوريات اللازمة في مدينة عتق التي كانت تنتشر فيها قوات عسكرية وأمنية للإخوان، لِحفظ الأمن والأمان والسكينة العامة في المحافظة.

وقال العولقي، في كلمة له أمام الجنود: "هناك توجيهات رئاسية بضبط العناصر القادمة من المحافظات المجاورة، وإعادة أبنائنا المغرر بهم إلى معسكراتهم، فيما سنجد حلا للتعامل مع القيادات".

وأضاف: "يجب أن يعرف الجميع أن شبوة تتسع للكل، شريطة الالتزام بما في صالح المحافظة التي هي فوق كل الأحزاب ومن معنا على العين الرأس"، في إشارة إلى رفض شبوة فلول الإخوان الرافضين للتعايش مع الآخرين.

وتابع مستقبلا أبناء القبائل: "نحن أبناء شبوة لا مشاكل بيننا ومن جاء مرحب به وهناك عفو رئاسي وعفو أخلاقي"، مشددا على ضرورة ترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار، وفرض هيبة وسيادة النظام والقانون، ومكافحة الأشكال الانقلابية والظواهر التمردية.

ووجه محافظ شبوة المكاتب الخدمية بسرعة إصلاح الأضرار الناجمة عن الانقلاب العسكري، في خطوط نقل الطاقة، مُشددًا على حماية المرافق الحكومية والاقتصادية السيادية.

ومنذ فجر الإثنين، يقود الإخوان وقياداتهم العسكرية والأمنية في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية، وعلى وقع هذه الأحداث، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية في شبوة بعد إقالته للقيادات الإخوانية المتمردة، قبل أن يعلن محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لإنهاء تمرد الإخوان، وفرض الأمن والاستقرار في عتق، عاصمة المحافظة.

ونجحت شبوة للمرة الثانية في لفظ الإرهاب من أراضيها من تنظيم الإخوان بمشاركة قوات العمالقة الجنوبية وذلك بعد تحرير مديريات بيحان الثلاث بعملية إعصار الجنوب من مليشيات الحوثي في يناير/كانون الثاني 2022.