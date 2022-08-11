إب.. وفاة طفلة بعد أيام من تعرضها لعضة كلب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلة، بعد أيام من إصابتها بداء "الكلب" في ريف محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتشار واسع للكلاب الضالة وانعدام الأمصال الخاصة بالوباء.



وقالت مصادر طبية إن الطفلة "أسماء محمد العميسي" توفيت بعد أيام من إصابتها بعضة كلب مسعور، في منطقة "المعرن" بمديرية ريف إب.



وأضافت المصادر أن الطفلة عانت لأيام من إصابتها، وتوفت لاحقاً متأثرة بإصابتها بداء الكلب



يأتي ذلك في الوقت الذي تنعدم فيه أمصال داء الكلب في مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وارتفاع سعره في الصيدليات الخاصة.



وتشهد محافظة انتشاراً واسعاً للكلاب الضالة والمسعورة التي تسببت بآلاف الإصابات في المحافظة.



وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل (1060) حالة إصابة نتيجة عضات كلاب خلال النصف الأول من العام الجاري في المحافظة، غالبيتهم من الأطفال من بينها ثلاث حالات وفاة.



