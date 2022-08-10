مسلحون قبليون يهاجمون مليشيات الحوثي في منطقة صرف شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ مسلحون قبليون، الأربعاء، هجوما مباغتا ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران شرقي صنعاء شمال اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين قبليين نفذوا، اليوم، هجوما مباغتا ضد عناصر من ميليشيات الحوثي في منطقة صرف بمديرية بني حشيش".



وأضافت المصادر أن القبائل استولت على عدد من الأسلحة والآليات العسكرية تركتها الميليشيات الحوثية في مواقعها وفرت باتجاه مدينة صنعاء.



وذكرت أن المواجهات أسفرت عن إصابة خمس عناصر من الطرفين، فيما تواصل القبائل حشد المزيد من المقاتلين للدفاع عن أراضيهم.



كما أعلنت القبائل النفير للدفاع عن أراضيها جراء محاولات ميليشيات الحوثي نهبها واستثمارها في أعمال الكسارات دون أي عائد مادي للملاك.



وقبل يومين، نفذت ميليشيات الحوثي حملة عسكرية على أبناء منطقة صرف، وقامت بقصف منازل ومزارع المواطنين ما أدى سقوط ضحايا في أوساط المواطنين وتضرر عدد من منظومات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.

