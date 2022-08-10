لقاء يجمع وزير الاشغال العامة بعميد كلية الهندسة جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى صباح اليوم المهندس سالم محمد الحريزي وزير الاشغال العامة والطرق بعميد كلية الهندسة جامعة عدن الدكتور صالح محمد مبارك. وجرى خلال اللقاء الذي حضره المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة. وشرح الدكتور مبارك عميد كلية الهندسة ابرز الاحتياجات التي يمكن تفعيلها بين وزارة الاشغال العامة والطرق وكلية الهندسة. وعبر عميد كلية الهندسة عن تقديره العميق بالزيارة التي قام بها معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وابدى معالي الوزير الحريزي استعداد الوزارة الكامل للتعاون المشترك مع كلية الهندسة جامعة عدن وتفعيل جسور التواصل معاها . بدوره قال المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور أن كلية الهندسة يجب أن تستعيد هيبتها ونشاطها لتشكيل مصدر استشاري مهم للمؤسسات الفنية بالبلاد. ونوه الماس إلى أن هذا النشاط يتطلب اعادة العمل المشترك بين الوزارة ممثلة بأجهزتها وكلية الهندسة جامعة عدن. حضر اللقاء الدكتور حسن بن حسن جيران نائب العميد لشؤون الطلاب والدكتور علي عبدالمجيد نائب العميد للشؤون الاكاديمية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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