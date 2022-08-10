شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء يقر صرف بدل غلاء المعيشه ومنح الولاية القضائية للخريجين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مجلس القضاء الأعلى، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، اوضاع منتسبي السلطة القضائية وصرف فارق بدل غلاء المعيشة لجميع منتسبي السلطة ابتدا من أغسطس 2022، وصرف بدل الريف للقضاء المستحقين لها.

مجلس القضاء يقر صرف بدل غلاء المعيشه ومنح الولاية القضائية للخريجين الجدد

كما ناقش الاجتماع تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس في مجالات العمل القضائي والمالي والاداري الذي يؤدي إلى تفعيل دور المحاكم والنيابات العامة.

وجرى تكليف هيئة التفتيش القضائي بإعداد كشف بسد الشواغر في المحاكم والنيابات إلى الجلسة القادمة، واستكمال اجراءات منح الولاية القضائية لخريجي معهد القضاء الدفعة 2021 - 2022.

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ أبين أبوبكر حسين سالم، تنفيذ مشاريع الطرقات في عدد من مناطق ومديريات أبين، بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور.

وأكد الوزير الحريزي، حرص وزارة الأشغال على إيلاء جل الاهتمام لمشاريع تنفيذ وتأهيل الطرقات في أبين وغيرها من المحافظات المحررة، وكذا تذليل الصعوبات التي قد تواجه الجهات المنفذة للمشاريع بهدف إنجازها في مواعيدها الزمنية المحددة.

من جانبه اشار محافظ أبين، إلى مصفوفة احتياجات مناطق ومديريات أبين من المشاريع بمجال الطرقات والبنى التحتية، للنهوض پالأوضاع وتحسين شبكة الطرق.

بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، خطة الصندوق الخاصة لمشاريع الطرقات في أبين، والتي تشمل خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ مشاريع تأهيل طرقات العلم - دوفس، والعرقوب، والدائري - شقرة.

حضر اللقاء نائب وزير الأشغال

المهندس محمد ثابت، ووكيل الوزارة لقطاع الطرقات المهندس وليد ردمان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، ومدير مكتب الأشغال في أبين المهندس خالد الحميقاني.



دشن وكيل محافظة لحج الدكتور أحمد الصُّبَيحِي، اليوم، توزيع منحة المحرِّكات والقوارب والمعدِّات الخاصة بالاصطياد، لعدد 195 صيادًا بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة، بقيمة 390 ألف دولار أمريكي، والمقدَّمة من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأشاد الصُّبَيحِي، بالدعم السخي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، لشريحة القطاع السمكي من مواطني المحافظة.. مؤكدًا أن المنحة تسهم في تطوير مدى الجانب المعيشي للصيادين، وترفع حجم الإنتاج المحلي للمجال السمكي، وترفد الاقتصادي الوطني وخزانة الدولة العامة بالعملة الصعبة.

واوضح مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن أحمد ذيبان، أن المنحة اشتملت على عدد 191 محرِّك " ياماها " ياباني الصنع، وعدد 3 قوارب، وعدد واحدة من معدَّات صيد الأسماك " الشباك "، يستفيد منها صيادو مناطق رَأس العَارَة، والصَّدَف، والمِنفَاح، ووادي مَرخَة بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة.. مشيرًا إلى أن الفرع بصدد البدء في إنشاء مشروع مركز الإنزال السمكي الجديد بمنطقة رَأس العَارَة، الذي تم الانتهاء من تجهيز تصميماته الكاملة، وتبلغ تكلفته الإجمالية: 800 مليون ريال، وسينفِّذه مشروع الأشغال العامة.

ترأس وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس المعهد العالي للقضاء، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعماله، وما تم من إجراءات التدريب الميداني لطلاب الدفعة (23).

واكد العارضة، أهمية المرحلة القادمة للسلطة القضائية..مثمنًا جهود عمادة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في المعهد..مشيرًا إلى حرص مجلس المعهد العالي للقضاء لتطوير المنظومة الاكاديمية من خلال تحديث مناهج البحث وطرق التدريس إلى جانب تضمينها مقررات من شأنها إعداد كوادر مؤهلة تتسم بالمهنية والكفاءة في ممارسة العمل القضائي.

وبحث الاجتماع، استعدادات المعهد لإستقبال الدفعة (24) من الدارسين خلال العام الاكاديمي الجديد، ومناقشة لائحة البحوث العملية المعدلة حيث أُقر تأجيل البث فيها إلى الجلسة القادمة.

