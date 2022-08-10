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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قاعات مركز البحوث والتطوير التربوي فرع عدن.

افتتاح قاعات مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن

وطاف الوزير ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور عبده العديني، لقاعات المركز مطلعين فيها على إعادة تأهيل ما دمرته الحرب.

وشدد وزير التربية على ضرورة تطوير فروع مركز البحوث والتطوير التربوي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، موكدا وقوف الوزارة وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عمله وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.

وعقد وزير التربية لقاء موسعا مع باحثي وموظفي مركز البحوث والتطوير التربوي فرع عدن، للاطلاع والاستماع عن قرب للمشاكل والصعوبات التي يعاني المركز والباحثين وسبل العمل على معالجتها وتجاوزها خلال الفترة المقبلة.

وأكد على دور المركز في الارتقاء بالبحث التربوي وتطويره، وتحديد أولويات المشاريع التعليمية وتشخيص المشكلات التربوية ومعالجتها.. مشددا على ضرورة أن يكون المركز رافدا مهما للعمل التربوي والتعليمي، وتفعيل نشاطه بصورة أكبر.

بحث رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الأنسانية (الأوتشا) في اليمن سجاد ساجد، سبل التنسيق والتعاون في قضايا النازحين والملفات الإغاثية.

وناقش اللقاء التعاون لتمكين وصول المساعدات الانسانية لجميع المحافظات والمناطق بما فيها محافظة حجة المحاصرة، إضافة إلى أبرز الانجازات التي حققها فريق التعامل مع الحرائق والتي كان لها وقع إيجابي في الميدان.

واكد اللقاء على ضرورة تصحيح الإحصائيات الخاصة بالنازحين التي تم اعتمادها في خطة الإستجابة الإنسانية لعام2022م.

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، اليوم، ومعه فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. بزيارة عدد من المشاريع التي تم انجازها وأخرى يعتزم البرنامج السعودي تنفذيها خلال الايام القادمة بالمحافظة.

واطلع المخلافي ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، برفقه فريق البرنامج السعودي برئاسة المهندس أحمد المدخلي مدير البرنامج بعدن والمحافظات المجاورة، على سير الاعمال الانشائية السابقة في كلية الطب والمرافق التابعة لها والاحتياجات المتبقية وفقًا للدراسات المعدة لاستئناف استكمال العمل فيها قريبا، وزيارة مدرسة الكشار التي تم الانتهاء من إنشائها بدعم البرنامج.

وثمن وكيل المحافظة المخلافي، جهود البرنامج السعودي والفريق الزائر لمحافظة تعز والذي سينفذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التنموية والمستدامة بالمحافظة..معتبرا أن تأهيل وإصلاح طريق هيجة العبد واستكمال انشاء كلية الطب بجامعة تعز وسفلتة طريق المخا الكدحة، وإنشاء مستشفى الاورام السرطانية ومستشفي الوازعية تعد مشاريع استراتيجية يستفيد منها أبناء المحافظة.



تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، ومعه وكيل قطاع المعايير بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أحمد كليب، سير الامتحانات النهائية لطلاب وطالبات المعهد المهني والتقني.

وحث نيمر الطلاب والطالبات على الاستعداد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج،والالتزام بالضوابط الخاصة بسير الامتحانات، آملا أن تحقق زيارة الوفد الوزاري نتائج طيبة في الارتقاء بالتعليم الفني في المحافظة..متمنيا التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات.



واختتم في العاصمة الموقتة عدن،، اللقاء التقييمي الخاص بأنشطة لقاحات كوفيد -19 وبرنامج التحصين الصحي الموسع في بلادنا نظمه قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مشروع كوفاكس.

وتناول اللقاء، على مدى ثلاثة أيام موضوعات الوضع العام لبرنامج التحصين واللقاحات في بلادنا واستعراض أنشطة المحافظات واستراتيجية برنامج استئصال شلل الاطفال والوضع العام للشلل والوضع الوبائي له ولمحة عن الوضع الوبائي للحصبة والحصبة الألمانية.

كشف مدير تربية مديرية الجوبة بمحافظة مأرب محمد ركنه، عن نزوح 6248 طالبًا وطالبة من المديرية بسبب الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال المهرجان الذي نظمه المكتب بالتعاون مع منظمة سول في اطار حملة العودة إلى المدرسه تحت شعار (من حقي ان اتعلم).

واكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، على اهمية تظافر كافة الجهود لدعم قطاع التعليم لينهض بدوره في ظل الاوضاع الاستثنائية والصعبة..مشيرا إلى ان قطاع التعليم كان من اوائل القطاعات التي تعرضت للتدمير الممنهج من قبل مليشيا الحوثي بهدف تجهيل الشعب والسيطرة عليه ونشر خرافة الحق الالهي بالحكم.

واستعرض الباكري العديد من اوجه الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة لقطاع التعليم اخرها اعتماد 700 عقد لمعلمين لتغطية العجز بالمدارس.