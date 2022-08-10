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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب وشركاء العمل الإنساني، بتنفيذ معالجات فورية لتقليل آثار تداعيات كارثة سيول الامطار التي اجتاحت مخيمات النازحين وتسببت بأضرار مادية وبشرية كبيرة.

" معين عبدالملك" يوجه بتنفيذ معالجات فورية لتقليل تداعيات كارثة السيول على النازحين في مأرب

وتابع رئيس الوزراء، مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، ومدير الوحدة في مأرب سيف مثنى، الإجراءات المتخذة لتخفيف معاناة الاسر النازحة المنكوبة وفي المقدمة توفير الايواء الطارئ.. وقدما تقرير تفصيلي عن الاضرار التي تسببت بها الامطار والسيول مؤخرا في مخيمات النزوح بمأرب، وادت إلى وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين، وتلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بجهود السلطة المحلية ووحدة إدارة مخيمات النازحين في التخفيف من آثار كارثة السيول على ملايين النازحين الذين وجدوا في مأرب ملاذهم الآمن هربا من عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.. مشددا على شركاء العمل الإنساني مساندة الجهود الحكومية والمحلية لتخفيف معاناة النازحين المتضررين من كارثة السيول وتوفير المأوى البديل والغذاء وغيرها من الاحتياجات الطارئة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات كارثة السيول ومساعدة المتضررين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا والاضرار.. مؤكدا على تنسيق الجهود المركزية والمحلية والمجتمعية لتفادي كوارث السيول واضرارها.. مقدما العزاء لكل اسر ضحايا السيول، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية، المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، على مستجدات الاوضاع في الساحة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها الحكومة الشرعية، في مساعيها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، واعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحديات تحقيق السلام الشامل، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

واشار الوزير بن مبارك خلال اللقاء الذي عقد في السفارة اليمنية في عمان، إلى تطورات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية، على ضوء الهدنة الاممية المعلنة..موضحًا التزام الحكومة الشرعية بكل ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها، والتي تكفل العدالة والمواطنة المتساوية لكل أطياف الشعب اليمني.

ولفت وزير الخارجية، إلى الخروقات الحوثية وما نتج عنها من ضحايا مدنيين، ورفضها المستمر لأي خطوات نحو السلام بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدم الانصياع لكل الدعوات الهادفة لوقف اراقة الدم اليمني.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومُناقشة القضايا القائمة إقليميًا ودوليا.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية علي العمراني، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي، واعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية لدى المملكة الأردنية.

عقدت لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام 2022، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لها برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصرة.

و استعرضت اللجنة، جدول أعمالها واقراره، كما استخلصت الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وأقرت تشكيل لجنة الصياغة، وناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للانجاز.

كما أقرت اللجنة، الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق، للرد عليها واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

واكدت اللجنة، على إلغاء كل الرسوم الغير القانونية على مستوى النقاط في الطرقات والجمارك بين المحافظات والرسوم الغير قانونية على المشتقات النفطية، ورسوم الصناديق الغير القانونية ورسوم الميازين، وايقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة، وإلغاء كافة محال الصرافة الغير مرخصة والتي يتستر خلفها عددًا من المتنفذين، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياة كريمة وعادلة.

هذا وستواصل اللجنة أعمالها يوم اليوم الاربعاء.