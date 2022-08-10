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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية الجديدة بمحافظة حضرموت لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين التي تمس حياتهم ومعيشتهم اليومية، واستكمال وتنفيذ مشاريع خدمية للدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية الجديدة في حضرموت

واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي، اجراه مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، على خطة السلطة المحلية لمواصلة الجهود في تعزيز الخدمات الاساسية للمواطنين ومعالجة اية تحديات، والدعم الحكومي المطلوب لإسناد هذه الجهود.. مشيرا إلى ان ثقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كبيرة بقيادة المحافظ الجديد في تعزيز الاستقرار والتنمية.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية في محافظة حضرموت بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية خاصة في الجوانب الخدمية خاصة ما يتصل بتحسين خدمة الكهرباء والمياه.. منوها بالنموذج المتميز الذي تقدمه محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية والتنموية بفضل تكاتف واستشعار أبنائها لدورهم في البناء والاستقرار والتنمية.

بدوره، عبر محافظ حضرموت، عن تقديره لثقة رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة ودعمه للسلطة المحلية في القيام بواجباتها ومهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.. مؤكدا الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب وشركاء العمل الإنساني، بتنفيذ معالجات فورية لتقليل آثار تداعيات كارثة سيول الامطار التي اجتاحت مخيمات النازحين وتسببت بأضرار مادية وبشرية كبيرة.

وتابع رئيس الوزراء، مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، ومدير الوحدة في مأرب سيف مثنى، الإجراءات المتخذة لتخفيف معاناة الاسر النازحة المنكوبة وفي المقدمة توفير الايواء الطارئ.. وقدما تقرير تفصيلي عن الاضرار التي تسببت بها الامطار والسيول مؤخرا في مخيمات النزوح بمأرب، وادت إلى وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين، وتلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بجهود السلطة المحلية ووحدة إدارة مخيمات النازحين في التخفيف من آثار كارثة السيول على ملايين النازحين الذين وجدوا في مأرب ملاذهم الآمن هربا من عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.. مشددا على شركاء العمل الإنساني مساندة الجهود الحكومية والمحلية لتخفيف معاناة النازحين المتضررين من كارثة السيول وتوفير المأوى البديل والغذاء وغيرها من الاحتياجات الطارئة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات كارثة السيول ومساعدة المتضررين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا والاضرار.. مؤكدا على تنسيق الجهود المركزية والمحلية والمجتمعية لتفادي كوارث السيول واضرارها.. مقدما العزاء لكل اسر ضحايا السيول، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ناقش مجلس القضاء الأعلى، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، اوضاع منتسبي السلطة القضائية وصرف فارق بدل غلاء المعيشة لجميع منتسبي السلطة ابتدا من أغسطس 2022، وصرف بدل الريف للقضاء المستحقين لها.

كما ناقش الاجتماع تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس في مجالات العمل القضائي والمالي والاداري الذي يؤدي إلى تفعيل دور المحاكم والنيابات العامة.

وجرى تكليف هيئة التفتيش القضائي بإعداد كشف بسد الشواغر في المحاكم والنيابات إلى الجلسة القادمة، واستكمال اجراءات منح الولاية القضائية لخريجي معهد القضاء الدفعة 2021 - 2022.

وناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري،، مع رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي المهندس نبيل باعيسى، سير نشاط المصنع وخطته الإنتاجية المستقبلية واتجاهات تطويره وتحديثه.

واستمع الوزير السقطري، من رئيس مجلس مصنع الغويزي، إلى شرحًا مختصرًا حول وضع المصنع وابرز التحديات والصعوبات التي يواجهها وسبل الارتقاء به،حاثًا على مضاعفة الجهود للارتقاء بنشاط المصنع والحفاظ على مستوى التميز والجودة التي حققها خلال 40 عاما.

واشار وزير الثروة السمكية في اللقاء بحضور وكيلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس غازي لحمر والمهندس محمد جزيلان، إلى ان هذه المنشأة الاقتصادية تعد واحدة من المؤسسات السمكية الناجحة في مجال صناعة وتعليب الاسماك وتعد رمزًا ومعلمًا من المعالم الوطنية في حضرموت خاصة والوطن عامة..مشددًا على ضرورة الحفاظ على العلامة التجارية للمصنع التي حازت على شهرة كبيرة محليًا وخارجيا.

