شبوة.. قتلى وجرحى مدنيون بقصف إماراتي استهدف منزلاً بمدينة عتق

سقط قتلى وجرحى مدنيون، الأربعاء، جراء قصف إماراتي جوي استهدف منزلاً بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن قذيفة أطلقت من طائرة مُسيّرة إماراتية سقطت فوق منزل بالقرب من مطار عتق خلفت قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.



وأوضحت أن إحصائية أولية كشفت عن مقتل امرأة وإصابة عدد آخر من النساء والأطفال، جرى اسعافهم إلى المستشفى.



وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات حربية وأخرى مسيّرة تابعة للقوات الإماراتية، غارات جوية على مواقع للجيش والقوات الخاصة في مدينة عتق.



وأوضحت المصادر أن أضراراً لحقت بمساكن المدنيين جراء الغارات الإماراتية، مع احتمالية وقوع ضحايا.



وأمس الثلاثاء، قتل أربعة مدنيين برصاص قناصة تابعة لمليشيا الانتقالي الإماراتي في مركز المحافظة، في حادثة لاقت تنديداً واستنكاراً واسعاً.

