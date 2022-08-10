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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.063 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

"مسام" ينتزع 1.063 لغمًا خلال أسبوع زرعتها المليشيا الحوثية

وذكر المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة منها 29 لغمًا مضادًا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و723 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة ليبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 353 ألفًا و378 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

اختتمت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، اليوم، دورة تدريبية لتنمية المهارات القيادية لعدد من رؤساء هيئات الوزارة ونوابهم ومساعديهم ومدراء الدوائر.

وقال نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي" أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها وهدفت لتعزيز قدرات القيادات الإدارية بوزارة الدفاع ورفع مستوى تنفيذ المهام الموكلة إليهم على مستوى الهيئات والدوائر".

واضاف "إن هذه الدورات تأتي في إطار الخطط التدريبية والتأهيلية لهيئة التدريب والتأهيل وتهدف لتنمية المهارات الإدارية القيادية في الإدارات الحديثة والمبنية على أسس العلمية الصحيحة".

وثمّن اللواء العابسي، جهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على رعايتها واهتمامها المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل لكافة منتسبي القوات المسلحة.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من قيادات وزارة لدفاع، جرى تكريم المشاركين في الدورة.

عقدت لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام 2022، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لها برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصرة.

و استعرضت اللجنة، جدول أعمالها واقراره، كما استخلصت الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وأقرت تشكيل لجنة الصياغة، وناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للانجاز.

كما أقرت اللجنة، الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق، للرد عليها واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

واكدت اللجنة، على إلغاء كل الرسوم الغير القانونية على مستوى النقاط في الطرقات والجمارك بين المحافظات والرسوم الغير قانونية على المشتقات النفطية، ورسوم الصناديق الغير القانونية ورسوم الميازين، وايقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة، وإلغاء كافة محال الصرافة الغير مرخصة والتي يتستر خلفها عددًا من المتنفذين، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياة كريمة وعادلة.

اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية، المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، على مستجدات الاوضاع في الساحة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها الحكومة الشرعية، في مساعيها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، واعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحديات تحقيق السلام الشامل، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

واشار الوزير بن مبارك خلال اللقاء الذي عقد في السفارة اليمنية في عمان، إلى تطورات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية، على ضوء الهدنة الاممية المعلنة..موضحًا التزام الحكومة الشرعية بكل ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها، والتي تكفل العدالة والمواطنة المتساوية لكل أطياف الشعب اليمني.

ولفت وزير الخارجية، إلى الخروقات الحوثية وما نتج عنها من ضحايا مدنيين، ورفضها المستمر لأي خطوات نحو السلام بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدم الانصياع لكل الدعوات الهادفة لوقف اراقة الدم اليمني.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومُناقشة القضايا القائمة إقليميًا ودوليا.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية علي العمراني، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي، واعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية لدى المملكة الأردنية.