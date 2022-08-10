مسؤول محلي: هجوم الحوثيين على مديرية الجوبة بمأرب تسبب بنزوح أكثر من 6 آلاف طالب

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مسؤول محلي في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، نزوح أكثر من 6 آلاف طالب جراء الهجوم الحوثي على مديرية الجوبة جنوبي المحافظة، العام الدراسي الماضي.



وقال مدير تربية مديرية الجوبة محمد ركنه، إن 6248 طالباً وطالبة من المديرية، نزحوا بسبب الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً خلال العام الدراسي الماضي.



جاء ذلك خلال المهرجان الذي نظمه المكتب بالتعاون مع منظمة سول في إطار حملة العودة الى المدرسة تحت شعار (من حقي ان اتعلم).



وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجوماً واسعاً على مديريات جنوبي مأرب، أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، وتمكنت من السيطرة على بعض المديريات متسببة بكارثة انسانية تمثلت بتشريد آلاف الأسر بحسب تقارير رسمية.

