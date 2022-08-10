تهدم خمسة منازل في صنعاء القديمة جراء استمرار هطول الأمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، إن خمسة منازل تهدمت جراء استمرار الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة.

وأكدت المصادر أن خمسة منازل تهدّمت في صنعاء القديمة، منها منزلين مكونين من خمسة إلى أربعة طواربق تهدمت كليا، وثلاثة أخريات تعرض للهدم بشكل جزئي.

يأتي هذا بعد نحو يومين من تعرض ثلاثة منازل للهدم بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت العاصمة قد شهدت أمطارا غزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت إلى غمر عدد من المنازل والمحال التجارية بالماء.

وتعاني العاصمة من تدني مستوى الخدمات فيها، وضعف البنية التحتية، وسط إهمال متعمد من قبل المليشيا وتحديدا لصنعاء القديمة المهددة بشطبها من قائمة التراث العالمي.

