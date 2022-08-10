نقابة الصحفيين تدين اختطاف الصحفي "أحمد ماهر" وتدعو للإفراج عنه

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، بسرعة إطلاق سراح الصحفي المختطف "أحمد ماهر" والذي اختطف السبت الماضي، من قبل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بيان صادر عن النقابة، إنها تلقت بلاغا من زملاء الصحفي أحمد ماهر يفيد باختطافه وشقيقه السبت الفائت من قبل مجاميع مسلحة يرجح أنهم يتبعون المجلس الانتقالي بعدن.

وأدانت النقابة عملية الإختطاف، وطالبت السلطات الأمنية بعدن بسرعة إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والتحقيق في الواقعة، ومعاقبة الجناة.

ودعت النقابة، الحكومة الشرعية إلى الوقوف بمسئولية أمام هذه الواقعة وإطلاق سراح "ماهر"، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين.

