حجة.. وفاة طفلين غرقا بسيول الأمطار في مديرية "عبس"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم الثلاثاء، طفلان من أسرة واحدة، غرقًا بسيول الأمطار، شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "أمطارًا غزيرة هطلت، اليوم، في عزلة بني حسن، بمديرية عبس ما أدى إلى وفاة طفلين نتيجة تدفق السيول".

وأوضحت المصادر، أن السيول تسبّبت بغرق عدد من منازل ومخيمات النازحين في المنطقة وتدمير عدد كبير منها.

وذكرت أن الطفلين الغريقين من أسرة واحدة هما: طارق جيلان كديس، وفاتن جيلان كديش.

والثلاثاء الماضي، تسببت أمطار غزيرة بتهدم إحدى المنازل في عزلة بني حيدان بمديرية المحابشة محافظة حجة، توفى على إثره خمسة أشخاص من أسرة واحدة.