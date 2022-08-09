نجله مختطف لدى مليشيا الحوثي.. وفاة قيادي في إصلاح الحديدة بحادث مروري 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، الشيخ محمد بن محمد الدغبشي، إثر حاد مروري مؤسف، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن الشيخ محمد بن محمد الدغبشي، والذي يشغل أمين المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الحديدة، توفي إثر حادث مروري مؤسف في مدينة مأرب.

يشار إلى أن الشيخ الدغبشي يقيم في مدينة مأرب منذ 2018، بعد خروجه من سجون مليشيا الحوثي، حيث ظل مختطف لمدة ثلاث سنوات، وتحديدا في منتصف 2015م.

جدير بالذكر أن القيادي الإصلاحي، الدغبشي، لا يزال نجله مختطف لدى مليشيا الحوثي منذ 2018، وحتى اليوم.