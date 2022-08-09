اللواء البحسني يوجه بتشكيل لجنة لمراقبة سير العمل في الوحدات العسكرية بالمنطقة الثانية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتفتيش والمراقبة على سير العمل بالألوية والشعب والوحدات العسكرية، في المنطقة العسكرية الثانية.



جاء ذلك خلال اجتماع في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضم رئيس شعبة العمليات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليميني، وعدد من قادة الألوية ورؤساء الشعب.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن البحسني، استمع إلى شرحٍ حول مستوى الانضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية والجاهزية القتالية، وأبرز احتياجات المنطقة.



كما وجه بتشكيل لجنة للتفتيش والمراقبة على سير العمل بالألوية والشعب والوحدات العسكرية، والاطلاع على مستوى جاهزيتها وانضباطها، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتخاذلين في أداء مهامهم.



وشدد البحسني، على ضرورة إيلاء الجانب التأهيلي والتدريبي للضباط الشباب وصف الضباط والأفراد جل الاهتمام، للإسهام في إكسابهم معلومات ومعارف ومفاهيم عسكرية تساعدهم في أداء واجباتهم.



وأكد على أهمية الحفاظ على الثقة التي بُنيت خلال السنوات الماضية بين القادة العسكريين، والاحترام المتبادل فيما بينهم، تعزيزًا لروح الأخوة والزمالة في السلك العسكري.

