ميليشيات الحوثي تنفذ حملة اختطافات جديدة للمواطنين في همدان شمالي صنعاء

نفذت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، الثلاثاء، حملة اختطافات جديدة طالت عشرات الأشخاص جراء في مديرية همدان شمال صنعاء.



وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي نفذت، اليوم، حملة اختطافات طالت 27 شخصاً بينهم مشايخ وعقال من أبناء قرية العرة في عزلة همدان".



وأوضحت، أن مليشيات الحوثي تنشر عشرا الأطقم المسلحة في القرية، لليوم الخامس، وتفرض حصارا خانقا على المواطنين بهدف السطو على أراضي واسعة تابعة لأبناء القرية لصالح مؤسسة حوثية".



وأضافت المصادر، أن "ميليشيات الحوثي استخدمت القوة لاختطاف عدد من مشايخ وعقال وأبناء القرية ممن تصدوا لحملة الميليشيات، كما تقوم بملاحقة كل من يزور هؤلاء المختطفين.



وطالب أبناء قرية العرة في بيان لهم برفع الظلم عنهم وإطلاق سراح المختطفين ووقف الحملات العسكرية غير القانونية على المنطقة، وتقديم المعتدين على أراضيهم والمتعاونين معهم للمحاكمة.



كما جددوا في البيان موقفهم الرافض لاعتداء الميليشيات الحوثية على أرضهم وممتلكاتهم وتخويف النساء والأطفال من خلال حملات الاعتقالات.



وكانت ميليشيات الحوثي اختطفت، الثلاثاء الماضي، 30 شخصا، إثر قيام أبنا القرية بهدم السور الذي انشأه الحوثيين حول الأرضية المقدرة بنحو ألف وخمسمائة لبنة عشارية، وذلك بعد الحكم القضائي الذي مكنهم من استعادتها.

