شكرا لبحثكم عن خبر سامي العدني" مجسم قوس عدن يرمز إلى الثرات العمراني لمديرية صيرة التاريخية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح رئيس مؤسسة أكس عدن الناشط المجتمعي سامي العدني بأن المجسم الذي يجري إنشاءه حالياً بمثلث البنك الأهلي بمديرية صيرة يرمز إلى الثرات العمراني للمدينة التاريخية.

وأكد سامي أن تصميم مجسم "قوس عدن" يهدف إلى إبراز أكثر العناصر العمرانية إنتشاراً في منازل ومباني مدينة صيرة، مشيراً إلى أن اختيار موقع المجسم يأتي كمدخل رئيسي للمباني التاريخية التي تحيط بالقوس ويسهم بتعريف زوار المدينة بتراثها العمراني.

وعبر سامي العدني عن بالغ شكره لمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس لتقديمه الدعم الكامل لتنفيذ المجسم والذي يأتي ضمن توجهات السلطة المحلية بتبني افكار الشباب ومنحهم الفرص لتنفيذ الاعمال الإبداعية بما يتواكب مع تحسين المظهر الجمالي لمدينة عدن.