شكرا لبحثكم عن خبر خلال لقاءه المحافظ..الحريزي يشدد على سرعة إنجاز مشاريع الطرقات في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى اليوم معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بالعاصمة عدن اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين. وخلال اللقاء جرى مناقشة مشاريع الطرقات التي تنفذ في المحافظة بإشراف وزير الاشغال العامة والطرق وبتمويل وإشراف مباشر من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. واستمع معالي الوزير الحريزي من اللواء ابوبكر حسين عن الاحتياجات المتعلقة بمشاريع الطرقات في أبين . وأبدى المهندس سالم الحريزي وزير الاشغال العامة عن دعم الوزارة للمشاريع بالمحافظة. لافتاً أن المحافظة مثلها مثل بقية المحافظات المحررة سوف تحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ الصيانة وإعادة تأهيل الطرقات. وشدد معالي الوزير على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات للجهات المنفذة من أجل إنجاز المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة. بدوره استعرض المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن أعمال مشاريع الطرقات التي ينفذها الصندوق إضافة للمشاريع المستهدفة بالمحافظة. وشرح المهندس الماس أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس وخط العرقوب والدائري شقرة. يذكر أن محافظة أبين تشهد خلال هذه الأيام تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والطرق وتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن أعمال الصيانة الروتينية للطرقات الداخلية والشريانية بدءاً من نقطة دوفس الى جولة الكوز بزنجبار ومن جولة الكوز إلى مدخل مدينة جعار إضافة إلى قرب تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس حضر اللقاء المهندس محمد ثابت نائب وزير الاشغال العامة والطرق والمهندس وليد ردمان وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرقات والمهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور والمهندس خالد الحميقاني مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال لقاءه المحافظ..الحريزي يشدد على سرعة إنجاز مشاريع الطرقات في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.