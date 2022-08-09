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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، مستوى تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن اداء الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ومستوى الانجاز للمشاريع الخاصة بتطوير الاداء للهيئة والمطارات وخاصة مطار عدن الدولي.

وزير النقل يناقش مستوى تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن اداء الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بعدن

وتطرق الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، ووكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، وهيئة الطيران المهندس محمد ناشر، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي، والقائم بأعمال المدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري ومدراء عموم الهيئة، إلى المشاريع المنفذة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية ومنها إعادة تأهيل المدرجات في مطار عدن وتقييم مستوى تنفيذ التدخل العاجل لصيانة المدرج الرئيسي للاقلاع والهبوط وصالات الترحيل والاستقبال ومشروع كيبل كهرباء المطار الاستراتيجي وخدمة الانترنت والتجهيزات اللازمة لإستقبال الرحلات الدولية والمحلية.

وقيم الاجتماع، مصفوفة برامج عمل الهيئة فيما يخص انجاز المشاريع والطرق المثلى للأنجاز لما تبقى من المشاريع بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواكبة الأنظمة المعمول بها في الطيران المدني وفق تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني( الايكاو) واتخاذ المعالجات للصعوبات التي تواجه نشاط الهيئة.

وأشار وزير النقل، إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لسير الأداء ومتابعة مستوى تنفيذ كافة التوجيهات والبرامج المزمنة بشكل مستمر وبما يسهم في تقديم أوجه الدعم اللازم للهيئة، ومساعدتها في تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير نشاطها..لافتًا إلى ان هناك حزمة من المشاريع التنموية المقرر تنفيذها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الفترة القادمة سيكون لمطار عدن نصيب من هذه المشاريع، منها مشروع إعادة بناء المدرج الرئيس للهبوط والاقلاع ومشروع اجهزة الملاحة والاتصالات.

واكد الوزير، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود وتحسين الموارد واستخدامها في خدمة تطوير وتحسين نشاط قطاع النقل ومنها قطاع النقل الجوي وذلك للمساهمة في تحريك عجلة التنمية في البلاد..مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لما من شأنه تحويل التحديات إلى فرص ممكنة للعمل والإنجاز بما يمكن هذا القطاع من أداء دوره الخدمي والتنموي.

من جهته استعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، الخطوات التي قطعتها الهيئة لتحقيق نشاطها ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها ووضع الحلول الكفيلة بتفعيل نشاطها في مجال الطيران المدني...مثمنًا اهتمام معالي الوزير بالهيئة ومتابعة نشاطها بصورة مستمرة حيث يمثل ذلك حافزآ للهيئة وموظفيها لأنجاز اعمالهم بصورة جيدة وفاعلة.

ووقعت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على اتفاقية اجراء ١٠٠ عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

ووقع اتفاقية المشروع عن الوزارة وكيل شؤون الرعاية الإجتماعية صالح محمود، وعن المؤسسة مدير إدارة قطاع الصحة الدكتور حسن الخميسي وذلك بحضور وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.

ويهدف المشروع إلى اجراء (١٠٠ ) عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة عدن.

وأشاد الوزير الزعوري، بجهود مؤسسة يماني في تقديم الدعم والعون في مختلف المجالات من خلال مشاريعها الإنسانية والمتميزة.. مؤكدًا استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح المشروع.



وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن سجاد ساجد، تعزيز أنشطة المنظمات الدولية وخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتطرق اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيلة وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني وعدد من المعنيين في الوزارة والمكتب الأممي، إلى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية في ظل الظروف الصعبة الراهنة نتيجة الحرب في البلاد، وملف الهدنة الإنسانية وجهود السلام، وآثار الفيضانات والسيول في عدد من محافظات الجمهورية وتحديدًا محافظات مأرب والجوف ولحج والمهرة وحضرموت ومتطلبات تخفيف عواقبها.

وأكد الوزير باذيب، أهمية جهود وأدوار الأوتشا في التنسيق مع المنظمات الدولية باعتبارهم شركاء للحكومة بالمساهمة في التخفيف من وطأة الحرب والحد من تفاقم معاناة المواطنين في مختلف الجوانب والمجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية..مجددًا التأكيد على أهمية الهدنة الأممية في تهيئة المسار لتحقيق السلام الشامل والعادل تلبية لتطلعات أبناء الشعب في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد باذيب، على ضرورة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بكل شفافية والعمل على تقييم الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمات لضمان قياس الأثر ومدى نجاحها واستفادة المتضررين من تلك التدخلات..لافتًا إلى ضرورة تكييف أوجه الدعم المقدم من المانحين بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات الضرورية خصوصًا في المناطق الأشد احتياجا.

وتطرق باذيب، إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن، الأمر الذي يتطلب تعزيز جهود الأشقاء والأصدقاء والشركاء الدوليين من المنظمات والصناديق المانحة لمساندة الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح لسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح.. مشيدًا بجهود كافة الداعمين لليمن.. معربًا عن أمله بمضاعفة جهودهم في المرحلة القادمة.