إب..مليشيا الحوثي تختطف 3 ناشطين بسبب آراءهم على مواقع التواصل

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لليوم الثالث على التوالي، اختطاف ثلاثة ناشطين بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اختطفت الأحد، الناشطين (عصام لطف، فؤاد المليكي، محمد الكينعي)وأودعتهم أحد سجونها بمدينة إب.



وحسب المصادر، فإن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آراء للناشطين انتقدت فساد بعض قيادات المليشيا في المحافظة.



وشددت مليشيا الحوثي من التضييق على الحريات العامة في المحافظة، وعمدت خلال الآونة الأخيرة على اختطاف كل من ينتقد الوضع السائد في المحافظة، بمافي ذلك الناشطين الذين سبق وأن كانوا أدوات لتلميع المليشيا وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

