شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: مليشيا الحوثي نهبت خلال الهدنة 150 مليار ريال من ايرادات النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

وزير الإعلام: مليشيا الحوثي نهبت خلال الهدنة 150 مليار ريال من ايرادات النفط

واوضح ان الحكومة أبدت منذ اللحظة الاولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها،وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل ايرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى"‏.

واشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الاممية بنهب (105) مليار ريال، و(45) مليار ريال، باجمالي (150) مليار ريال يمني، من ايرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 اشهر‏.

واضاف: كما نهبت مليشيا الحوثي الارهابية (خمسة واربعين مليار ريال يمني) من ايرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.

‏ولفت الإرياني إلى ان الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي،قبل ان تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين،واستخدامهم ادوات للحرب،والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بتحديد الطرف المسئول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها ايرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.



عقد مجلس القيادة الرئاسي الاثنين، اجتماعا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ضم اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وكرس الاجتماع للبحث في المستجدات الامنية بمحافظة شبوة، والاجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للاوضاع، واحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في الاحداث المؤسفة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطات الاجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء اسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

واعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.

و حذر المجلس من تبعات مثل هذه الاحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، اضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والانسانية وزيادة معاناة المواطنين.

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة الامنية العليا، ورئيس واعضاء اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وآخر التطورات والمستجدات في اليمن والمنطقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة الأردنية.

وأكد وزير الخارجية، على متانة وتاريخية العلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات بين مجلس النواب اليمني والأردني، وبما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين، ويوحد مواقفهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

واضعا رئيس مجلس النواب الأردني، في الصورة الحالية للمشهد اليمني، والمساعي التي تبذلها الحكومة الشرعية لتخفيف المعاناة الإنسانية، جراء الانقلاب الدموي الذي قامت به المليشيات الحوثية، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والمساعي الجادة لتحقيق السلام الذي يوقف نزيف الدم اليمني.

كما تم مناقشة تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب الأردني، عن اهتمامه البالغ بمجريات الأحداث في اليمن، والمعاناة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكدا وقوف الحكومة الأردنية جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية الشرعية، حتى تحقيق السلام الدائم، وعودة اليمن إلى مساره ووضعه الطبيعي.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبدالقادر هادي.