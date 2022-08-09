انهيار منزل تاريخي بصنعاء القديمة وتضرر أخرى نتيجة استمرار هطول الأمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، ليلة أمس الاثنين بانهيار وتضرر عددا من المنازل التاريخية بصنعاء القديمة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال سكان محليون لـ"يمن شاب نت" أن :"الأمطار الغزيرة تسببت بانهيار منزل تاريخي في حي الابهر بصنعاء القديمة لأسرة بيت اليدومي، وتضرر عدداً من المنازل القريبة منه".



وأشارت إلى أن إلى سكان المنزل كانوا قد غادروا منزلهم قبل أشهر بغية ترميمه قبل أن يتعرض للسقوط عشية أمس الاثنين.



وخلال اليومين الماضيين، تهدّمت عدد من المنازل في العاصمة صنعاء، بسبب سيول الأمطار، وتدفق سيول الأمطار.



وفي وقت سابق قال نائب مدير الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية عقيل نصارى إن نحو 500 مبنى تضررت جراء الطقس السيئ في أحياء صنعاء التاريخية، والمدرجة على قائمة "يونيسكو" للتراث العالمي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستغل فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنظمات الدولية بنهب الأموال دون تقديم أي خدمات تذكر.



وكانت أمطارا غزيرة قد هطلت على العاصمة صنعاء، منذ عصر الإثنين، وحتى وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت السيول المتدفقة في قطع عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، وغمر المياه للشوارع، وقطع حركة السير داخل الجسور وسط العاصمة.

