صنعاء.. سيول الأمطار تغمر الشوارع وتقطع خطوط السير داخل الجسور

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء، ومخاوف من تأثيرات السيول على منازل المواطنين.

وقال سكان محليون إن سيول الأمطار غمرت عدد من شوارع العاصمة "الرباط" تحديدًا؛ بسبب غزارة الأمطار، واستمرار تدفق السيول، ما أدى إلى قطع خطوط السير في عدد من جسور بعد امتلائها بمياه السيول.

وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، أن سيول الامطار المتدفقة بشدة تسبت بإنهيار سور جامعة صنعاء الجديدة من الجهة الجنوبية الغربية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للسيارات في الشوراع وقد غمرتها مياة الأمطار.

يأتي هذا في ظل تحذيرات من استمرار تدفق العاصفة الرعدية شديدة الغزارة على أمانة العاصمة ومحيطها.

ودعا مركز الإرصاد المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من عبور المنخفضات ومجاري السيول والأودية.

وخلال اليومين الماضيين، تهدّمت عدد من المنازل في العاصمة صنعاء، بسبب سيول الأمطار، وسط تحذيرات من تعرض نحو 400 منزل في صنعاء القديمة للدمار نتيجة تدفق سيول الأمطار.