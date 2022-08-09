مع بداية العام الدراسي.. ميليشيا الحوثي تحول مطابع الكتاب إلى سوق سوداء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء على تحويل مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الحكومية إلى أسواق سوداء في انتهاك جسيم للقانون اليمني الذي كفل مجانية التعليم.



وقالت مصادر تربوية لـ يمن شباب نت إن :"إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حولت هذا العام مطابع الكتاب المدرسي من مؤسسة خدمية إلى نقاط للبيع وقطاع استثماري خاص بالسوق السوداء المنتشرة في شوارع العاصمة والمدارس الخاصة".



يأتي ذلك في الوقت الذي يُحرم فيه مئات الطلاب في المدراس الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من المناهج الدراسية وسط ظروف معيشية قاسية.



وللعام الثامن على التوالي يشهد التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين تدهور هو الأسوأ في تأريخ اليمن الحديث، فمنذ انقطاع رواتب المعلمين في أغسطس من العام 2016، وصولاً إلى استخدام المليشيات للمدارس لنشر أفكارها الطائفية بين أوساط الطلاب، عملت الميلشيات على دفن التعليم وتفخيخ مستقبل الأجيال القادمة.

