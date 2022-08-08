قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة لمحور عتق والقوات الخاصة وشرطة شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مساء الإثنين، قرارات بتعيينات في الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن رقم (٢٥) سنة ٢٠٢٢م، قضى بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً للواء 30 مدرع.



كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي، مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة، فيما قصت المادة الثانية بالعمل به من تريخ صدوره ويلغي أي قرار سابق بذات الشأن وعلى المعنيين تنفيذه.



وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أيضا قرارا بتعيين العقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم أصدر رئيس مجلس القيادة قرارا بإقالة قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، قائد فرع قوات الامن الخاصة العميد عبدربه محمد لعكب.



كما أقال قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي (وهي مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي ليست ضمن أي جهاز حكومي).



وجاءت القرارات هذه على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة عتق من موجهات بين القوات الحكومية والمليشيات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منذ فجر اليوم.

