شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من المؤسسة الطبية الميدانية..توزيع الحقيبة المدرسة على الايتام والمحتاجين بعدن ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدعم من المؤسسة الطبية الميدانية، دشنت المبادرة الانسانية الحقيبة المدرسية بادواتها ومستلزماتها، على الايتام والمحتاجين في عدن ولحج.

وتهدف المؤسسة توفير احتياجات الطلاب ودعمهم نفسيا، ورفع الحرج عن الأيتام بين أقرانهم من جهة و على الأمهات الأرامل اللواتي يجدن صعوبة في توفيرها.

وستساهم الحقيبة بمعداتها في تحقيق دخول مدرسي مريح للأسرة ككل و يرفع من استعدادات الاطفال في استقبال عامهم الدراسي بحماس و همة عالية.

بدورهم ثمن اولياء أمور الطلاب جهود المؤسسة الخيرية والتشجيعية للطلاب متمنيين لهم التوفيق في اعمالهم الإنسانية.