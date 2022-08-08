شكرا لبحثكم عن خبر بسبب إعاقتها لحركة السير.. صندوق الطرق يواصل إزاحة الرمال من خط المخا عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الفرق الفنية بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على إزاحة الرمال من خط المخا عدن. وذلك عقب زحف الرمال للخط الرئيسي بسبب الرياح الشديدة التي اعاقت حركة السير. ويأتي هذا بإشراف وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وقال المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق أن الجهة المنفذة باشرت أعمال الازاحة من الخط الشرياني الرابط بين العاصمة عدن والساحل الغربي. وبين عباس أن الرياح الموسمية أدت إلى إعاقة حركة السير في منطقة المشهور خور عميرة بمحافظة لحج. وأشار أن توجهات وزارة الاشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن تقضي على إزاحة الرمال تفادياً للحوادث المرورية. واختتم أن صندوق صيانة الطرق يخوض أعمال كبيرة في سبيل إزاحة الرمال من الخطوط الرئيسية والشريانية الرابطة بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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