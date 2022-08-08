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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ضم اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا طارئا حول الاحداث المؤسفة في شبوة

وكرس الاجتماع للبحث في المستجدات الامنية بمحافظة شبوة، والاجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للاوضاع، واحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في الاحداث المؤسفة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطات الاجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء اسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

واعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.

و حذر المجلس من تبعات مثل هذه الاحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، اضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والانسانية وزيادة معاناة المواطنين.

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة الامنية العليا، ورئيس واعضاء اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة.

دشن صندوق الرعاية الاجتماعية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع منظمة اليونسيف، اليوم، دورة تدريبية خاصة بمدراء إدارة الحالة لمشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأشد فقرًا.

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات 86 مشاركًا من منتسبي الصندوق، بالاساليب والطرق المثلى في ايصال برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للاسر الفقيرة.

وفي افتتاح الدورة أكدت المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصيادي،اهمية الدورة كونها تهدف في مجملها إلى بناء شبكة من المؤهلين في إدارة الحالات على مستوى مديريات المستهدفة بالمحافظات المحررة..مشددة على أهمية تفاعل المتدربين مع برنامج الدورة بما يتواكب مع الاساليب الحديثة المتبعة في دراسة حالات الرعاية الاجتماعية.



عقدت بمدينة سيئون ورشة عمل إقرار الخطة الاستراتيجية لمديريات الوادي والصحراء، نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، بتمويل صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت إدارة البنك الدولي عبر البنك الاسلامي.

وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز قدرات السلطات المحلية من خلال وضع خطط استراتيجية لفترات قادمة بالمحافظة، مشيدا بجهود الصندوق الاجتماعي.



ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع كفالة الايتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم بمحافظات " عدن، لحج، ومأرب ".

ويتضمن المشروع الذي يستمر عاما كاملا كفالة تعليمية ومعيشية لعدد 536 يتيما، وتمكين 166 أسرة معيلة للايتام اقتصاديا عبر خلق فرص عمل مستدامة.

وفي التدشين أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود، بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان في دعم وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية على مستوى البلاد كافة بمختلف المجالات، وجهود مؤسسة يماني في مجال التنمية والأعمال الإنسانية.

وقد أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان في عدن صالح الذيباني، أن المشروع يهدف إلى تمكين الاسر المعيلة للأيتام اقتصاديا لزيادة قدراتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل وتمكين الايتام من الالتحاق بالتعليم في المحافظات المستهدفة.. مبينا أن المشروع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.

وتفقد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، المنشآت الرياضية لنادي البرق بمديرية تريم، التي تم تنفيذها بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة 435 ألف دولار.

وأستمع بن حبريش من رئيس النادي الدكتور طلال بن منصور، على مكونات مشروع المنشآت الرياضية للنادي التي تتضمن بناء مدرجات ومقصورة الملعب وفرش ارضيته بأعشاب صناعية، وتشييد عددًا من القاعات ومبان ومحلات ومرافق استثمارية للنادي..

وأشار الوكيل إلى أن هذه المنشآت تعد مكسبًا وانجازًا كبيرًا للنادي والرياضيين والشباب، داعيًا للحفاظ على هذه المنشآت والاستفادة منها في كل ما يخدم تطوير الأنشطة والألعاب الرياضية.