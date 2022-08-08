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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية ومجالات استيعاب دعم الأشقاء والأصدقاء لتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة الراهنة جراء الحرب في البلاد.

وزير المالية يبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع المالية والاقتصادية ودعم بلادنا

كما بحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وكذا مجالات التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة براجما، وأوجه الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لها وبناء قدرات كوادرها للنهوض بالعمل وتحقيق النجاحات المنشودة.

وتطرق الوزير بن بريك، إلى تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الجوانب الخدمية والحياة المعيشية للمواطنين، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة مختلف التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء الشعب نتيجة الحرب، ومواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.

ولفت إلى جهود الحكومة ووزارة المالية في ظل المرحلة الراهنة من خلال مواصلة استكمال البناء الهيكلي والمؤسسي للوزارة، وتعزيز الإيرادات العامة والموائمة بين الإيرادات والمصروفات ودفع رواتب الموظفين.. منوها بدعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأصدقاء والمجتمع الدولية والدعم الأمريكي لليمن.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على استغلال الدعم بالشكل الأمثل لمساندة الجهود الحكومية في تنفيذ المشاريع الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية والوقود والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب.. مشيرا إلى إجراءات الحوثيين التي تسببت بحرمان الموظفين في مناطق سيطرتهم من استلام حقوقهم ومضاعفة الأعباء المعيشية عليهم.

من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تأكيده حرص بلاده على مواصلة دعمها لليمن للمساهمة في تحقيق السلام المنشود ودعم مختلف المجالات وفقا للأولويات والاحتياجات.



عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ضم اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وكرس الاجتماع للبحث في المستجدات الامنية بمحافظة شبوة، والاجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للاوضاع، واحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في الاحداث المؤسفة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطات الاجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء اسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

واعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.

و حذر المجلس من تبعات مثل هذه الاحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، اضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والانسانية وزيادة معاناة المواطنين.

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة الامنية العليا، ورئيس واعضاء اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة.



وكان مجلس القضاء الأعلى الجديد عقد اولى جلسات اجتماعاته اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن أبوبكر رئيس المجلس وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واداء اليمين.

وأكد رئيس المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تظافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لجمع لم شمل القضاة والعمل على تعزيز دوره ومكانته وتحقيق العدل وسيادة القانون.

وناقش المجلس حقوق وواجبات القضاة ومتطلباتهم وسير العمل في المحاكم والنيابات وترتيب اوضاعها وآلية عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

وكلف المجلس الشؤون المالية بإعداد رؤيا يمنح بموجبها مبلغ مقطوع للرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية والإداريين واستكمال صرف المتبقي من علاوة غلاء المعيشة بموجب قرار المجلس السابق.